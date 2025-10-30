La forza del gruppo

Chi viene chiamato in causa si fa trovare pronto, così la classifica è interessante nonostante un avvio da incubo

Il punto di Bologna ha confermato che il Toro è sulla strada giusta. Contro una squadra in salute e che in casa aveva sempre vinto in campionato, i granata non hanno rischiato praticamente nulla e hanno anzi avuto le migliori occasioni per sbloccare la gara. E allora la trasferta del Dall'Ara è un ulteriore conferma del percorsi positivo che ha saputo intraprendere Marco Baroni: quattro risultati utili consecutivi, l'Europa che dista due punti nonostante un calendario da incubo in avvio e un gruppo quanto mai compatto.

Una delle note più positive di Bologna è proprio la risposta del gruppo. Le tre partite in otto giorni hanno spinto il tecnico a cambiare qualcosa nell'undici titolare, chi è stato chiamato in causa ha dimostrato di essere pienamente coinvolto. A partire da Paleari: non giocava in campionato da oltre un anno, ha aspettato la sua occasione con grandissima professionalità e si è fatto trovare prontissimo. Il Dall'Ara ha restituito anche un Ilic coinvolto, dopo acciacchi fisici e una mancata convocazione a Parma per scelta tecnica. Il serbo, nell'inedito ruolo di regista, ha macinato chilometri, speso un giallo con intelligenza e trovato un paio di imbucate di classe. E allora proprio dalla forza del gruppo ripartirà Baroni, per dare continuità a un mese di buonissimo livello: ora la parola d'ordine sarà non accontentarsi e lavorare con la stessa serietà vista fino a questo momento.

Il punto di Bologna conferma che il Toro è sulla giusta strada. Contro una squadra in salute e che in casa aveva sempre vinto in campionato, i granata non hanno rischiato praticamente nulla e hanno avuto le migliori occasioni per sbloccare la partita. La gara del Dall'Ara ha detto che il