Petrachi, due su due: non è solo una coincidenza

Da quando Gianluca Petrachi è tornato in sella il Torino ha ottenuto due vittorie in due partite. A nostro avviso, è una coincidenza solo in parte. Il direttore sportivo riveste un ruolo fondamentale nell’economia di una squadra: è importante tanto quanto l’allenatore nella gestione di un gruppo, perché rappresenta la società e può incidere sul futuro di un giocatore. Deve supportare il tecnico in ogni modo e assicurarsi che i suoi messaggi arrivino forte e chiaro; questo sta accadendo, evidentemente più di quanto succedeva a chi c’era prima. Di certo il direttore salentino sa cos’è il Toro. Sarà un caso, ma con Cremonese e Sassuolo sono arrivate due prestazioni in cui la squadra, pur senza offrire chissà quale spettacolo, ha mostrato solidità e concretezza. A Reggio Emilia, in particolare, si è visto tutt’altro atteggiamento da parte di un Toro che è andato ad aggredire alto gli avversari, presupposto fondamentale per far sì che gli attaccanti trovino più palloni giocabili nei pressi dell’area di rigore.