Petrachi, due su due: non è solo una coincidenza

Torna "L'Editoriale" del direttore Gianluca Sartori: "Si può passare un Natale sereno ma sarà fondamentale non fare passi indietro sul piano dell’atteggiamento e non perdersi in quegli inspiegabili blackout che hanno zavorrato la stagione del...
Da quando Gianluca Petrachi è tornato in sella il Torino ha ottenuto due vittorie in due partite. A nostro avviso, è una coincidenza solo in parte. Il direttore sportivo riveste un ruolo fondamentale nell’economia di una squadra: è importante tanto quanto l’allenatore nella gestione di un gruppo, perché rappresenta la società e può incidere sul futuro di un giocatore. Deve supportare il tecnico in ogni modo e assicurarsi che i suoi messaggi arrivino forte e chiaro; questo sta accadendo, evidentemente più di quanto succedeva a chi c’era prima. Di certo il direttore salentino sa cos’è il Toro. Sarà un caso, ma con Cremonese e Sassuolo sono arrivate due prestazioni in cui la squadra, pur senza offrire chissà quale spettacolo, ha mostrato solidità e concretezza. A Reggio Emilia, in particolare, si è visto tutt’altro atteggiamento da parte di un Toro che è andato ad aggredire alto gli avversari, presupposto fondamentale per far sì che gli attaccanti trovino più palloni giocabili nei pressi dell’area di rigore.

Con due vittorie di misura, il Torino si è allontanato dalle zone basse e si è riavvicinato alla dimensione di centro-classifica che ha caratterizzato gli ultimi anni. Si può passare un Natale sereno ma sarà fondamentale non fare passi indietro sul piano dell’atteggiamento e non perdersi in quegli inspiegabili blackout che hanno zavorrato la stagione del Toro. Da questo passano le sorti del campionato granata, insieme alla capacità di squadra e tecnico di valorizzare gli attaccanti (che restano il punto forte della rosa granata) e al lavoro del nuovo-vecchio ds sul mercato di gennaio. Sarà una sessione che dovrà portare i ritocchi giusti, utili a consolidare l’identità basata sul 3-5-2 trovata solo a campionato in corso a causa di una pianificazione estiva carente e confusa. A Babbo Natale si può chiedere che per il Toro ora si apra una stagione nuova, basata su compattezza e idee chiare nella progettazione tecnico-tattica: ingredienti, questi, troppo spesso mancati negli ultimi anni.

