Un derby che può cambiare una stagione

Il Torino può essere contento dopo il pareggio interno contro l’Empoli? No di certo, guardando allo sviluppo della partita: i granata meritavano la posta piena e su questo ci sono pochi dubbi. Ma una sconfitta avrebbe fatto sprofondare i granata dal punto di vista del morale, per quanto sarebbe stata beffarda. Invece il gol di Lukic permette di tornare a muovere la classifica, infonde alla squadra la convinzione che ogni tanto i minuti finali possono anche essere favorevoli e, per il modo fortunoso con cui è arrivato, potrebbe anche rappresentare un segnale del fatto che le cose stanno iniziando a girare per il verso giusto.

La partita contro l’Empoli ha confermato che il problema del gol mancante sia, appunto, un problema ricorrente, e non era difficile prevedere che si materializzasse. Ma ha anche restituito a Juric un Toro brillante e pienamente convincente, una squadra che sa soffocare l’avversario e produrre diverse occasioni. Questa è la miglior notizia di Torino-Empoli se si mettono le cose in prospettiva: la squadra è viva e sa ancora il fatto suo sul piano del gioco, presupposto fondamentale per ottenere i risultati, perché non sempre le cose possono girare male sul piano degli episodi.

Guardando invece all’immediato, come ha detto Paro, la rabbia per non aver vinto contro l’Empoli deve essere trasferita sul campo in vista del derby. Il Torino troverà una Juventus oggettivamente mediocre, che in trasferta ha raccolto appena due pareggi fin qui. Dettaglio da non trascurare, i granata dovrebbero arrivare a sabato al gran completo (incrociando le dita affinché la settimana di allenamenti non dica qualcosa in contrario), una situazione ben differente da quella del derby perso in casa un anno fa quando Juric dovette schierare Baselli prima punta per la mancanza di attaccanti. Per questi e per altri motivi, il Torino e l’ambiente circostante dovrebbero almeno per questa settimana scrollarsi di dosso la negatività e puntare con decisione ad un risultato che potrebbe cambiare il volto della stagione.