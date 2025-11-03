Un derby da giocare con più coraggio

Non è mai scontato né banale recuperare in Serie A una situazione di 0-2 interno. Per questo va sicuramente apprezzata la reazione del Torino che, sul finire del primo tempo, ha procurato almeno un punto contro il Pisa. Resta però il fatto che, se si vuol cercare un salto di qualità, partite così vanno vinte. Come non c’erano motivi per lasciarsi andare alle celebrazioni dopo gli otto punti in quattro partite affrontando Lazio, Napoli e Bologna, così sarebbero ingenerose critiche dopo il pareggio contro il Pisa. Tuttavia, chi vede il bicchiere mezzo vuoto è giustificato perché, dopo un primo tempo concluso in quel modo, ci si poteva aspettare che la ripresa fosse approcciata con lo stesso spirito arrembante, alla ricerca di tre punti che non erano impossibili da conquistare se si considera che nei primi 45’, pur prendendo due gol, il Torino avrebbe potuto segnarne quattro, perché il dominio era stato piuttosto evidente.