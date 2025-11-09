Un derby giocato solo a metà

Il Torino non ha perso il derby di andata, ed è una notizia, visto che non era mai accaduto nell’era Cairo. Già solo per questo motivo il pareggio ottenuto all’Allianz Stadium, in casa Toro, può essere accolto con piacere; è stata inoltre prolungata a sei la striscia di risultati utili consecutivi all’attivo. Ma accontentarsi dello scampato pericolo non è abbastanza se l’obiettivo è fare un salto di qualità, qualcosa che passa anche da una vittoria in un derby. Di questa partita ci è piaciuto solo il secondo tempo, in cui abbiamo visto un Toro che ha provato a fare gol, a costo di rischiare qualcosa; un Toro che ha provato a rispondere colpo su colpo all’avversario attaccando con coraggio e soffrendo quando era necessario.

Il primo tempo è stato invece approcciato con una prudenza davvero eccessiva. D’accordo, sarebbe presuntuoso pensare di dominare per novanta minuti all’Allianz Stadium. Ma valeva davvero la pena di fare le barricate per 45’ contro una Juve che ha appena cambiato allenatore, e dunque è ancora in fase di ricostruzione? Anche nella prima metà di gara, quando ha messo il naso nell’altra metà campo, il Torino ha creato la miglior occasione con Ngonge e Simeone, segnale del fatto che fare breccia era possibile con un po’ di coraggio in più. Coraggio che Baroni e Vagnati avevano chiesto anche pubblicamente, ma che è stato messo in campo dai giocatori solo nella ripresa. La sensazione è che manchi ancora qualcosa a questo Toro dal punto di vista dell’autostima. Dopo un inizio di stagione a rilento, dovuto a una pianificazione estiva confusa, la squadra è cresciuta e ha dimostrato di avere valori, perché altrimenti non avrebbe vinto contro Roma e Napoli. La Juventus da almeno tre anni è battibilissima, ma il Torino ancora una volta non è riuscito a piazzare la zampata. Non vogliamo parlare di sudditanza psicologica, ma è evidente che la storia recente ha un suo peso a livello mentale.