Un punto di (ri)partenza

Una boccata d’ossigeno dopo una domenica da dimenticare. La gara di Coppa Italia contro il Pisa ha fornito una ghiotta occasione al Toro: tornare subito in campo per riscattare la sconfitta con l’Atalanta. Un compito che i granata hanno portato a termine, pur evidenziando alcuni aspetti su cui ancora ci sarà da lavorare. A partire dalla capacità di chiudere una gara in discesa, che si è invece quasi complicata quando i toscani sono rimasti in dieci uomini. Ci sarà dunque da lavorare sull’atteggiamento, come già dimostrato dalle gare contro Inter e Atalanta.