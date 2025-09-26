Una boccata d’ossigeno dopo una domenica da dimenticare. La gara di Coppa Italia contro il Pisa ha fornito una ghiotta occasione al Toro: tornare subito in campo per riscattare la sconfitta con l’Atalanta. Un compito che i granata hanno portato a termine, pur evidenziando alcuni aspetti su cui ancora ci sarà da lavorare. A partire dalla capacità di chiudere una gara in discesa, che si è invece quasi complicata quando i toscani sono rimasti in dieci uomini. Ci sarà dunque da lavorare sull’atteggiamento, come già dimostrato dalle gare contro Inter e Atalanta.
Un punto di (ri)partenza
C'è ancora da lavorare, ma è stato fatto un primo passo dopo la deludente sconfitta con l'Atalanta
Il passaggio del turno (non scontato, come insegna il recente passato) rappresenta intanto un punto da cui ripartire. E il calendario offre un doppio esame molto interessante. Si parte lunedì a Parma con la sfida a un’avversaria sulla carta inferiore, il sabato successivo la trasferta in casa di una Lazio che sta vivendo un momento non semplice. Lì si potrà misurare la crescita – soprattutto sul piano dell’atteggiamento – del Toro.
