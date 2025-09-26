Toro News
Un punto di (ri)partenza

C'è ancora da lavorare, ma è stato fatto un primo passo dopo la deludente sconfitta con l'Atalanta
Alberto Giulini Vicedirettore 

Una boccata d’ossigeno dopo una domenica da dimenticare. La gara di Coppa Italia contro il Pisa ha fornito una ghiotta occasione al Toro: tornare subito in campo per riscattare la sconfitta con l’Atalanta. Un compito che i granata hanno portato a termine, pur evidenziando alcuni aspetti su cui ancora ci sarà da lavorare. A partire dalla capacità di chiudere una gara in discesa, che si è invece quasi complicata quando i toscani sono rimasti in dieci uomini. Ci sarà dunque da lavorare sull’atteggiamento, come già dimostrato dalle gare contro Inter e Atalanta.

Il passaggio del turno (non scontato, come insegna il recente passato) rappresenta intanto un punto da cui ripartire. E il calendario offre un doppio esame molto interessante. Si parte lunedì a Parma con la sfida a un’avversaria sulla carta inferiore, il sabato successivo la trasferta in casa di una Lazio che sta vivendo un momento non semplice. Lì si potrà misurare la crescita – soprattutto sul piano dell’atteggiamento – del Toro.

