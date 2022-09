Una primo esame di maturità

Si pensi anche in questo caso allo scorso campionato: il Toro di Juric, nella stagione 2021/2022, ha vinto appena una volta contro squadre che sono poi retrocesse. Contro Cagliari, Genoa e Venezia i granata hanno totalizzato appena 5 punti su 18 a disposizione, lasciandone addirittura 13 per strada. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, ma con 13 punti in più il Toro avrebbe chiuso in sesta posizione insieme alla Roma. Certi ragionamenti lasciano il tempo che trovano, ma aiutano a capire quanto sia fondamentale lasciare punti per strada in quelle partite che sulla carta sono alla portata.