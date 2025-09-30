Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor columnist leditoriale Una strada già in salita

l'editoriale

Una strada già in salita

Una strada già in salita - immagine 1
Situazione preoccupante in casa Toro: quella di Parma era una partita da vincere
Gianluca Sartori
Gianluca Sartori Direttore 

Sentir parlare Marco Baroni di buona prestazione dopo una sconfitta grave come quella di Parma fa specie. Perché le sue non suonano come parole di circostanza volte a difendere la squadra e il proprio lavoro a prescindere, ma come un tentativo di aggrapparsi a qualcosa di positivo; il che è un termometro di quanto la situazione sia complicata. Ma, ammettendo pure che sul piano del gioco al Tardini i granata abbiano fatto vedere qualcosina in più rispetto alle altre partite, in certi momenti ci sono incontri che vanno vinti e basta, non importa come. Quello contro il Parma era uno di questi, per la situazione di classifica e per il calendario. L’avversario era abbordabile, ma ha avuto la meglio perché il Toro non ha saputo leggere i momenti chiave della partita, non concretizzando le fasi di superiorità e finendo per distrarsi nei momenti decisivi. Si sapeva che il calendario era tosto all’inizio e che la sfida di Parma sarebbe stata fondamentale per ricavare ossigeno e punti. Così non è stato e le difficoltà di oggi sono la conseguenza di una pianificazione estiva confusa e carente sotto ogni punto di vista. Le responsabilità vanno suddivise tra tutti, se è vero che Baroni ha sempre parlato di un mercato condiviso e fatto in sintonia con la società. Il tecnico ha un bel coraggio nell’ostentare ottimismo: magari a lungo termine avrà ragione, ma la sensazione (non da oggi) è che la strada sia in salita, e che gli obiettivi vadano ricalibrati verso il basso.

Leggi anche
Un punto di (ri)partenza
Quando regna la confusione

© RIPRODUZIONE RISERVATA