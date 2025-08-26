Una sveglia finché si è in tempo

La sensazione, dall’esterno, è che ci sia moltissima confusione a tutti i livelli, e che il precampionato sia stato totalmente sprecato. Arrivati a fine agosto la squadra non ha un’identità, anzitutto caratteriale, poi anche tecnico-tattica: davvero è saggio inseguire la costruzione dal basso a tutti i costi? All’Inter sono stati regalati tre gol così. Si riparta da zero, con umiltà, e magari con un rinforzo dal mercato nel pacchetto arretrato. Perché una partita come quella di San Siro non può che far venire qualche dubbio sulla direzione che si sta prendendo.