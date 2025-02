Vanja Milinkovic-Savic, il portiere più forte del campionato?

Se c’è un uomo di copertina in questo Toro, quello è senza dubbio Vanja Milinkovic-Savic. Il gigante serbo si è ormai preso la scena, confermandosi ancora una volta un leader e trascinatore del nuovo corso granata. Vanja è stato decisivo anche contro il Milan, parando di tutto e anche di più. Spicca ovviamente il quarto rigore neutralizzato in stagione (nessuno come lui in Europa), ma sarebbe riduttivo limitarsi al salvataggio su Pulisic: gli interventi su Gimenez e soprattutto Reijnders non sono da meno.