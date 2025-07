I biglietti gratis di Como e Paris FC

Nuovo appuntamento con "Loquor", la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: "Il calcio sembrerebbe avviato ad essere qualcosa d’altro rispetto alla sua natura originaria..."

Carmelo Pennisi Columnist 31 luglio 2025 (modifica il 31 luglio 2025 | 20:48)

“Il testardo batte la testa;

il perseverante la usa”

Roberto Gervaso

È ancora difficile capire cosa voglia fare al Como la proprietà indonesiana, che ha trasformato in questi anni il “Sinigaglia” da stadio di calcio ad una via di mezzo tra un set cinematografico e un'esclusiva club house a disposizione di Vip, che giungono sul “quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno”, con l’idea di vivere una esperienza dove forse il calcio c’entra poco, se non come epigono in piccolo del “Sambodromo” di Rio de Janeiro. Il presidente Mirwan Suwarso ha caricato una squadra di calcio, e la città dove è stanziata, della missione di creare un carnevale che si fa Disneyland ogni fine settimana. Lo sport più seguito al mondo non più come appartenenza sociale, ricetta trasversale di una comunità, “livella” di sogni e amori accessibili a qualsiasi tipo di dichiarazione dei redditi. I Vip ospitati in gradinata ad ogni partita dei Lariani, paiono stigma di una variopinta truppa pronta ad andare a fare un “Safari” tra i “Maasai Mara” del Kenya. Non c’è più, da tanto tempo, l’odore dell’olio canforato e del cuoio degli scarpini, tutto è stato sostituito dalla pulizia asettica dello spogliatoio divenuto luogo di lusso per atleti che vanno ad impersonare un percorso da piccola impresa a multinazionale dell’immagine. Proverrà da questo l’idea delle loro mogli e fidanzate, di auto nominarsi influencer un minuto dopo essere divenute loro compagne. Il calcio sembrerebbe avviato ad essere qualcosa d’altro rispetto alla sua natura originaria, ma forse non è veramente così che stanno le cose.

La proprietà del Como potrebbe essere alla ricerca di una nuova strada da battere per crescere, e anche per confrontarsi alla pari con una società in continua mutazione. La questione qui si fa complessa perché cose come il calcio rappresentano una storia mutata da contemporanea in moderna, collocandosi nel passato prossimo della storia umana. Esso, il calcio, ha avuto uno sviluppo tumultuoso, fino a caratterizzarsi come antropologia e cultura, nel secolo dove l’amor patrio e il senso di appartenenza sono trasmigrati nel nazionalismo ideologico. La “sovranità” da imporre o da difendere era il naturale sbocco dell’esistenzialismo novecentesco, con una evoluzione di concetto di guerra non più simile ad un teorema di potere o di ineludibile contromisura alla fame, ma piuttosto in quanto il “sangue condiviso” ha una necessità quasi divina di cercare la gloria sul campo di battaglia. In questo senso il calcio è stata una sorta di riproduzione in salsa sportiva di tale idea dell’esistenza, e tutto è andato bene fino a quanto il mondo, a partire della fine del secolo scorso, non si è trovato ad affrontare un cambiamento di “Era”. Il calcio si è trovato improvvisamente spiazzato di fronte ad un simile stravolgimento societario, anche perché grazie alla tecnologia (quanto ha avuto ragione la profezia di Martin Heidegger) la sua fruizione ha avuto una scrollata di intenti epocale. Il tifoso e lo stadio hanno visto per la prima volta la comparsa di una intermediazione quasi estraniante rispetto a quasi tutte le vicende del secolo appena concluso, ovvero la immagini in diretta, e nei minimi particolari, di tutto l’avvenimento non solo della partita di calcio, ma anche degli accadimenti all’interno di un luogo un tempo sacro e inviolabile come lo spogliatoio.

Romeo Anconetani, Costantino Rozzi, Massimo Moratti, Paolo Mantovani, non c’entrano più niente con il calcio di oggi, sono fotografie in bianco e nero sbiadite di uno sport che aveva altri interessi, altri obiettivi, e persino un’altra origine. Eh sì, perché nel cambiamento di Era il calcio si è accorto di dover riformulare un’altra origine, una nuova collocazione allergica ad andare alla deriva con tutto il novecento, abile nel ricongiungerla nuovamente nell’alveo della contemporaneità. Se prima si cercava la vittoria, caveat del suprematismo di una nazione o di una comunità (qualunque essa fosse), oggi si cercano margini su fatturati, seguendo la stella cometa della massimizzazione dei ricavi forieri di profitti. Il “player trading” è sicuramente una fonte di ricavi, ma è un tavolo rischioso, estremamente rischioso, per sceglierlo in qualità di unico tavolo da gioco. C’è bisogno d’altro e di più stabile, occorre la realizzazione tanto auspicata del calcio mutuato in impresa. Per quanto, da nostalgici, possa trovarci contrari, dobbiamo tenere a mente esempi storici come il vecchio west, quando la ferrovia mise definitivamente nel cassetto della storia passata i “trading post”, con tutto il loro mondo bucolico fatto di diligenze a cavallo che in essi trovavano ristoro per i viaggiatori e biada per i cavalli. Tutto ha assunto una complessità organizzativa e finanziaria totalmente sconosciuta e imprevedibile fino a solo una ventina d’anni fa, dove qualcuno deve aver considerato lo sport più seguito al mondo, specie dalle nostre parti, una specie di riserva indiana, principio e fine di ogni cosa immutabile per l’eternità. “Non c’è nulla di immutabile, tranne l’esigenza di cambiare”, scrive Eraclito, e la questione è così vera da rendere stupiti l’impermeabilità di alcuni presidenti di provare a capire quanto sta succedendo attorno a loro.

Claudio Lotito e Urbano Cairo, ma sorprende più il secondo vista la sua veste di potente e prestigioso editore, non hanno ancora afferrato, dopo tanti anni di attività nel mondo del calcio, quello che i fratelli Hartono al Como e Bernard Arnault al Paris FC hanno capito quasi in un attimo. C’è un dettaglio ad accomunare queste persone tra le più ricche del mondo, ed è quello importante di aver ritenuto necessario di affidare la gestione full-time dei loro club a persone che se ne potessero occupare a tempo pieno, persone colte del campo dell’intrattenimento e con capacità di visione e conseguente azione. Questo perché il calcio contemporaneo non è questione da potersi gestire con approssimazione e velleitarismo, e soprattutto non a tempo perso. L’esperienza riuscita al Napoli di Aurelio De Laurentiis, ne è uno degli esempi più concreti. Il cinema non è più il “core business” della “Filmauro”, ma anzi esso è stato da tempo brutalmente soppiantato dal calcio. “O Presidente” non parla più di film, ma di gestione del suo club e del calcio in generale, e ha coinvolto in questa attività tutta la sua famiglia. Avere un bilancio senza debiti, con margini di profitto e con una riserva in bilancio notevole, è stata soltanto una piacevole e logica conseguenza. Al Como è Mirwan Suwarso il Sergio Marchionne degli Hartono, manager con una esperienza chilometrica nel settore sportivo e dell’intrattenimento. Gli Hartono al momento ricapitalizzano e investono, ma Suwarso ha dato loro una idea chiara del futuro, previsto di profitti ed eccellenti risultati sportivi. Insomma, sa di cosa parla quando prospetta iniziative presenti e future della società lariana. Bernard Arnault, nell’ambito di una operazione di sistema evidente (qualcuno, dalle parti della politica, deve avergli detto di entrare nel calcio, per salvare un po’ le sorti di una disastrata “Ligue 1”. I francesi sulle operazioni di sistema in Europa sono i numeri uno), ha preferito appoggiarsi, per la gestione del club, al collaudato sistema di marketing e di gestione sportiva della “Red Bull”, entrata nel club parigino con una quota del 10%.

Nell’era del calcio postmoderno ovviamente non si potevano dimenticare i tifosi, e non si poteva mettere completamente da parte il valore del senso di appartenenza. Perché se è vero che la gestione del Como miri a far interessare della squadra a chi della stessa squadra non importa niente a livello affettivo, c’è comunque un bisogno inderogabile di avere i tifosi, quelli veri, come partnership sottintesa del progetto. In questa convinzione si deve inquadrare l’iniziativa del Paris FC di destinare gratuitamente ai tifosi il 10% dei biglietti delle partite casalinghe, e quella di Suwarso di ipotizzare nel giro di tre anni l’ingresso gratuito nelle curve dello stadio dei lariani. Non si tratta di gesti romantici, ma di precise strategie aziendali miranti a non perdere il contatto con la fidelizzazione dei tifosi. È difficile dire se ciò che stanno facendo i due club sia giusto o sbagliato, di certo si sta provando a progettare il futuro che non può più essere uguale ad un passato colpevole di aver fatto sedere il calcio continentale, specie quello italiano, su una montagna di debiti. Il messaggio è che bisogna costruire del nuovo intorno al nuovo calcio, tenendo però presente come ogni realtà sia differente rispetto ad un’altra. Un nostalgico potrebbe però ammonire di fare attenzione a non lasciar disperdere identità, inclusione e passione. Il calcio senza queste cose potrebbe avviarsi verso una strada pericolosa da cui non potrebbe fare ritorno. Continuare però ad affrontarlo con un approccio da “Fiera dell’Est” di Angelo Branduardi, darebbe la stessa sensazione di scegliere di vivere in una capanna fatta di paglia e fieno affianco ai grattacieli di Manhattan.

Scrittore, sceneggiatore e regista. Tifosissimo granata e già coautore con il compianto Anthony Weatherill della rubrica “Loquor” su Toro News che in suo onore e ricordo continua a curare. Annovera, tra le sue numerose opere e sceneggiature, quella del film “Ora e per sempre”, in memoria del Grande Torino.

