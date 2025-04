Ma non erano tutte finali?

Volendo concentrarsi solo sulle cose positive, potremmo dire che ultimamente il Torino non perde nemmeno quando non si presenta in campo. Perché questo è accaduto contro il Verona, partita terminata con un pareggio che, però, ha la valenza di una mezza sconfitta. Da parte dei granata l’unica cosa buona vista è stata il gran gol di Elmas (il tema sul futuro del giocatore rappresenta, per il club granata, l’ennesima possibilità di dimostrare ambizioni). Per il resto, ad osservare dall’esterno quanto accaduto, ci sono stati tanti episodi in grado di far ritenere che ci sia stato un chiarissimo calo di tensione: il rigore calciato senza determinazione da Adams, il rosso di Ricci seguito a un controllo sbagliato, la papera di Milinkovic-Savic sul gol, molte letture difensive sbagliate, financo il gesto del binocolo mimato da Paleari in panchina dopo la punizione calciata altissima da Coco, spia dell’eccessiva tranquillità che si respirava.