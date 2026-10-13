I nostri eroi portano a casa tre bei puntazzi contro un'Udinese ufficialmente in crisi. Non passa giorno senza ascoltare dissertazioni su moduli tattici, narrazioni leggendarie di giocate, analisi statistiche da centro ricerche della Nasa poi noi portiamo a casa una vittoria grazie ad una follia o scelleratezza che dir si voglia, profondamente "umana", che probabilmente neppure l'intelligenza artificiale, e non solo, era in grado di prevedere. Con il Bologna ci aveva aiutato Skorupski, ieri ci ha pensato Okoye: i portieri vogliono bene al Toro...

La gara è stata obiettivamente modesta, poco gioco, nessuno dei nostri calciatori in grado di saltare l'avversario diretto, lo ha fatto in un' occasione Cacciamani, palleggio in zone insignificanti del campo, cifra tecnica complessiva bassa. i tre punti ci fanno assai comodo e se il quadro generale non è stato certo entusiasmante, ho apprezzato un ottimo spirito di squadra. Non si vedono più i Lazaro e c. timorosi di sporcare i pantaloncini, i calciatori di quest'anno, pur con limiti evidenti si battono e la squadra nel suo complesso pare seguire una rotta (quale non si sa) condivisa. Mi rende felice vedere tutti i componenti della squadra esultare ai gol, significa unione e ciò non può che essere di aiuto.

Sui singoli e sul tecnico mi mantengo prudente. Che non avessimo acquistato, "acquistato" si fa per dire, dei fenomeni già lo sapevamo, staremo a vedere se qualcuno migliora anche leggermente. Ad oggi si vedono ancora errori tecnici grossolani tra stop, tiri e passaggi a dimostrazione che al di là delle chiacchiere sui moduli di gioco chi schiera quelli più bravi vince le partite ed a parità di qualità un po' di Kule non guasta. il suo piattone non "pieno" ha anche rischiato di non centrare la porta... Ieri durante la partita ho sbadigliato più volte pur essendo allo stadio, sarò stato l'unico?

ENRICO TARDY - Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.