Toro da smonta

Elencare tutti i fattori che convergono per tale lettura diventerebbe stucchevole, certo è che la passiva accettazione dello stato delle cose non può che generare gare insulse.Tizio non rinnova, Caio non verrà riscattato, un altro sarà ceduto, un altro è giù di tono ed ecco il risultato. Non dimentico le difficoltà nelle quali il tecnico quest'anno ha dovuto lavorare a seguito di importanti cessioni, quel che è certo è che anche lui pare un po' confuso. Siamo passati dal dover giocare dieci finali alla rassegnazione della zona grigia.

Poi un'altra cosa che non mi garba è questa idea di dover "provare" i nostri calciatori: se li hai in rosa questa valutazione dovrebbe essere già avvenuta . La Rometta di ieri ha insegnato certamente come ci si difende con organizzazione, operazione resa agevole dalla lentezza bradipesca del nostro possesso palla, ma a parte ciò non mi è parsa ostacolo insormontabile. È evidente che i nostri eroi non fossero posseduti dal sacro fuoco dei tre punti, anzi pareva che uno striminzito passivo fosse già celebrato come un successo. Quel che è certo é che il livello dei titolari scesi in campo era modesto. Poca qualità e senza gente che sappia giocare a calcio con tecnica oltre che con i muscoli si fa fatica. Se poi i più diligenti commettono disattenzioni in serie o sono fuori forma il "grigio" diventa il nostro colore...