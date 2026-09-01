Il giocatore del Monza ha parlato nel prepartita del match di Coppa Italia
Torino, i dettagli dell’arrivo di Barganca in granata (VIDEO)
Nel pre partita del match di Coppa Italia fra Torino e Monza, il giocatore granata Adam Bakoune ha parlato ai microfoni di Mediaset. A seguire le sue parole.
"Mister Abate è stato fondamentale per la mia crescita, dentro e fuori dal campo: gli sono grato per questo. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita, abbiamo lavorato e vogliamo ottenere il massimo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Partite
Torino-Monza, le formazioni ufficiali: Luongo titolare, c'è anche Oristanio
Toro
LIVE! Ultimo giorno di mercato: Abouklhal in panchina contro il Monza
Coppa Italia
Torino-Monza, le ultime dai campi: Maratona blindata, si temono tensioni tra ultras
Calciomercato
UFFICIALE - Rolando Mandragora torna al Torino, contratto quadriennale
Calciomercato
UFFICIALE - Nathan Patterson è il nuovo esterno del Torino
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti