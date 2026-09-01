Nel pre partita del match di Coppa Italia fra Torino e Monza, il giocatore granata Adam Bakoune ha parlato ai microfoni di Mediaset. A seguire le sue parole.

"Mister Abate è stato fondamentale per la mia crescita, dentro e fuori dal campo: gli sono grato per questo. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita, abbiamo lavorato e vogliamo ottenere il massimo".