Il giocatore granata ha parlato nel prepartita del match di Coppa Italia
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Nel pre partita del match di Coppa Italia fra Torino e Monza, il giocatore granata Pietro Comuzzo ha parlato ai microfoni di Mediaset. A seguire le sue parole.
"L'obiettivo è cercare di fare sempre meglio. In una partita dentro o fuori conta sicuramente il risultato. Cercheremo di fare quello che proviamo in allenamento e vincere passando il turno. Una vittoria ci può dare fiducia per fare punti anche in campionato. Il Monza viene uomo a uomo, nelle ultime partite abbiamo commesso errori che dobbiamo evitare restando compatti e uniti".
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