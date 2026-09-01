Nel pre partita del match di Coppa Italia fra Torino e Monza, il giocatore granata Pietro Comuzzo ha parlato ai microfoni di Mediaset. A seguire le sue parole.

"L'obiettivo è cercare di fare sempre meglio. In una partita dentro o fuori conta sicuramente il risultato. Cercheremo di fare quello che proviamo in allenamento e vincere passando il turno. Una vittoria ci può dare fiducia per fare punti anche in campionato. Il Monza viene uomo a uomo, nelle ultime partite abbiamo commesso errori che dobbiamo evitare restando compatti e uniti".