Coppa Italia, arriva la sfida col Pisa: per il Toro il pericolo è la forza fisica

L'inizio di campionato del Pisa

In campionato il Pisa ha raccolto poco nelle prime giornate: dopo un pareggio incoraggiante al debutto contro l'Atalanta sono arrivate due sconfitte per 1-0 contro Roma e Udinese, da cui comunque i nerazzurri ne sono usciti a testa alta, e proprio ieri, lunedì 22 settembre, hanno perso la terza gara di fila, questa volta per 2-3 al Maradona. I ragazzi di Gilardino hanno pagato fin qui l'inesperienza e la poca cattiveria sotto porta delle prime giornate, dove hanno sprecato alcune occasioni nitide. L'obiettivo del Pisa per questa stagione è senza dubbio la salvezza e nonostante l'ultimo posto in classifica, a pari punti con il Lecce, le possibilità sono ancora molte. La Coppa Italia, in quest’ottica, rappresenta un terreno utile per dare spazio a chi gioca meno, testare soluzioni tattiche e costruire fiducia. Superare un club di Serie A come il Torino sarebbe un buon risultato e un’iniezione di morale per l’ambiente.