Coppa Italia, la vincente di Roma-Torino sfiderà l’Inter

I risultati delle gare

Prestazione autoritaria dell’Atalanta, che alla New Balance Arena non concede nulla al Genoa e stacca il pass per i quarti con un netto 4-0. La formazione bergamasca impone fin da subito il proprio ritmo e indirizza la gara nel primo tempo con la rete di Djimsiti. Nella ripresa sale ulteriormente in cattedra la squadra di Palladino: prima il raddoppio firmato De Roon, poi le reti di Pasalic e Ahanor che chiudono definitivamente i conti. Una prova di forza che conferma il momento positivo dell'Atalanta. Molto più equilibrata la sfida tra Napoli e Cagliari. I partenopei passano in vantaggio con Lorenzo Lucca, entusiasmando il Maradona e mettendo pressione agli uomini di Pisacane. Il Cagliari reagisce e trova il pareggio con Sebastiano Esposito, ristabilendo l’equilibrio. Il risultato non cambia e si va così ai calci di rigore, dove gli azzurri si dimostrano più freddi e conquistano l’accesso ai quarti di finale. A completare il quadro degli ottavi è arrivato il successo dell’Inter contro il Venezia. I nerazzurri fanno valere la differenza di categoria e portano a casa la qualificazione ai quarti di finale con una straripante vittoria per 5-1. La vincente di Roma-Torino sfiderà dunque proprio i nerazzurri nei quarti di finale.