Sottil: “Dellavalle non ci sarà. Ringrazio Mondonico, figura fondamentale”

Il tecnico del Modena presenta la sfida di Coppa Italia con il Torino: "Granata superiori, ma voglio una squadra sbarazzina"

Matteo Curreri 16 agosto 2025 (modifica il 16 agosto 2025 | 15:10)

Andrea Sottil, allenatore del Modena, ha presentato in conferenza stampa la sfida di lunedì contro il Torino, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Per entrambe le squadre sarà il primo impegno ufficiale della stagione e, secondo il tecnico gialloblù, rappresenterà un banco di prova significativo:

"Sarà un test importante per fare le prove generali in vista del campionato e per capire a che punto siamo contro un avversario di livello e di categoria superiore che sicuramente ci metterà in difficoltà. Dispiace per l’assenza dei nostri tifosi – confida Sottil – daremo il massimo anche per loro che sono sempre al fianco della squadra".

Sottil: "Toro? La mia adolescenza" — Nel corso dell’incontro con la stampa, Sottil ha anche ricordato con piacere il suo passato in granata: "Ne vado orgoglioso di essere cresciuto lì, è stata la mia adolescenza – dice Sottil – Ho iniziato a nove anni e ne sono uscito a ventuno, un percorso bellissimo che mi ha dato la possibilità di crescere e diventare grande. Colgo l’occasione per ricordare mister Mondonico, figura fondamentale per me".

Sottil: "L'obiettivo è vincere" — Tornando alla sfida di Coppa Italia, l’allenatore ha spiegato quale spirito si aspetta dalla sua squadra: "L’obiettivo è andare a vincere le partite, questa deve essere sempre la nostra identità sia in casa che in tutti i campi dove andremo a giocare. Siamo consapevoli di chi sfideremo, il Torino è forte ma ciò che voglio vedere è una squadra sbarazzina, coraggiosa, leggera e che si giochi la partita con grande personalità mettendo in pratica ciò che è stato provato in allenamento".

Assente Dellavalle — Infine, Sottil ha fatto il punto sugli indisponibili. Mancheranno Ponsi e il difensore in prestito dal Torino "Dellavalle, che continuano il loro percorso di recupero. Tutti gli altri sono invece a disposizione. Deciderò all’ultimo chi schierare, la rosa è pronta. Pedro Mendes? È a disposizione, non so da dove vengano le notizie circolate negli scorsi giorni".