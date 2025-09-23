Torino, chi gioca contro il Pisa in Coppa? Dubbi per Baroni in mezzo al campo

Si avvicina la sfida di Coppa Italia tra Torino e Pisa, anche per questo secondo turno è prevista l'eliminazione diretta. Solitamente questa è la gara in cui anche le secondo linee con meno minutaggio possono sperare di mettersi in mostra e di avere più spazio rispetto al campionato. Nel Torino però, dopo la brutta sconfitta contro l'Atalanta, non ci sono grandi certezze nei ruoli e tantomeno nel modulo da schierare, anche se il 3-4-3 rimane quello prediletto. Per questo Baroni ha ancora diversi dubbi da sciogliere nelle varie zone del campo: dalla porta fino alla punta, non è scontato che ci siano delle sorprese tra i granata, dove gli appigli sono pochi e le incertezze molte.