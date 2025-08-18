Il Torino apre la nuova stagione con la sfida di Coppa Italia contro il Modena. I granata, guidati da Marco Baroni, dovranno superare i canarini di Sottil per conquistare il pass ai sedicesimi, dove li attende il Pisa.
Torino, i convocati per la sfida con il Modena: Zapata torna in gare ufficiali
Le scelte di Marco Baroni in vista della gara d'esordio col Modena
Sono 25 i giocatori convocati dal tecnico, che deve rinunciare ad Ardian Ismajli, Alieu Njie e Perr Schuurs. C’è invece il rientro di Duvan Zapata, al debutto in gare ufficiali dopo il lungo stop seguito all’infortunio dello scorso ottobre contro l’Inter. Recuperato anche Perciun, nuovamente a disposizione. Presente anche Saba Sazonov.
I convocati di Baroni per il Modena—
PORTIERI:Israel, Paleari, Popa
DIFENSORI:Binay Balcot, Biraghi ,Coco, Dembélé, Lazaro, Maripan Masina, Pedersen, Sazonov
CENTROCAMPISTI:Anjorin ,Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Perciun, Tameze, Vlasic
ATTACCANTI: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Simeone, Zapata
