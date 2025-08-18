Torino-Modena, l’affluenza: 12 mila allo stadio, ospite d’onore il Cholo Simeone

Registrato il primo dato dall'Olimpico Grande Torino in merito all'affluenza allo stadio. Al debutto del Toro targato Baroni nei 32esimi di Coppa Italia hanno assistito dal vivo 12.533 tifosi. Il dato è in linea con quello dell'ultima esordio nella competizione, anzi in miglioramento di qualche centinaia. Tra gli spettatori uno d'eccezione: presente il Cholo Simeone come ospite d'onore per la prima del figlio in maglia Torino. L'anno scorso, per il primo Toro di Vanoli in Coppa Italia contro il Cosenza, erano giunti allo stadio 12.035 sostenitori. In generale da segnalare la buona risposta in termini di presenza in Curva Maratona, come da abitudine, e nei Distinti.