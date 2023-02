Under 15, Torino-Juventus 0-5: i granata capitolano nel derby

Il Torino Under 15 cade per 0-5 nel derby contro la Juventus. La formazione bianconera parte con l'acceleratore pigiato e trova il vantaggio al quarto d'ora quando Kaba trova in area un varco per stoppare e imbucare alle spalle di Cereser. I bianconeri prendono campo sfruttando le incursioni di Kaba e Samb e trovano poco dopo il raddoppio, proprio con un colpo di testa di Samb. Il primo tempo termina senza grandi iniziative dei granata. La ripresa si accende invece fin dai primi minuti. Al 54' poi i granata vanno vicinissimi ad accorciare le distanze prendendo il palo con il colpo di testa di Bianchi. Subito dopo però la Juventus trova lo spunto di Samb, in rete da distanza ravvicinata per il 3-0. Nel finale è la volta di Borasio e Bracco che chiudono i conti. Al Cit Turin vince la Juventus per 0-5.