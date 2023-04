Il Derby LIVE! Under 17, Torino-Juventus

Seguite con noi il derby della Mole valido per la categoria Under 17

Il Torino Under 17 di Aniello Parisi sfida la Juventus nel derby della Mole. All'andata a prevalere furono i bianconeri di misura, in una gara terminata sul 2-1. Ora i torelli possono provare a cercare la rivincita. In classifica la Juventus è seconda, il Toro invece è al settimo posto ma ha messo nel mirino il sesto, distante appena 1 punto.