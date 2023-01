LIVE! Coppa Italia Primavera, Torino-Genoa 1-0

Seguite con noi la diretta testuale di Torino-Genoa, partita dei quarti di finale della Primavera di Scurto in Coppa Italia

Cari amici di Toro News, il Torino affronta nei quarti di Coppa Italia il Genoa. Il Grifone ha ottenuto l’accesso ai quarti, vincendo con Virtus Entella, Milan e Sassuolo. Il Toro, capolista in Primavera 1 ex aequo con la Roma, ha sconfitto Como, Cremonese e Cagliari. Chi si aggiudicherà la sfida disputerà la semifinale in aprile contro la vincente di Fiorentina-Atalanta. Seguite con noi la diretta testuale del match!