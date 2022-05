LIVE! Dal Filadelfia, l’allenamento del Torino

Segui la diretta testuale dell'allenamento del Torino di oggi, lunedì 16 maggio, a porte aperte

Il Torino, dopo la vittoria nell'ultima trasferta stagionale contro il Verona, apre le porte del Filadelfia e dà la possibilità ai tifosi appassionati di poter seguire l'allenamento di oggi, lunedì 16 maggio, dei granata dal vivo: l'unico allenamento a porte aperte, prima di questo, è stato quello del 4 maggio, nella giornata in ricordo del Grande Torino. In questa settimana, l'attenzione della squadra è tutta focalizzata all'ultima partita del campionato, venerdì 20 maggio alle 20:45 sul campo del Grande Torino contro la Roma, con l'obiettivo di chiudere il campionato al 10^ posto in classifica.