LIVE! Euro U21, Italia-Norvegia 0-0: Pellegri prova a salire, ammonito Ricci

L'Italia Under 21 conoscerà stasera il proprio destino agli Europei. Gli Azzurrini di Nicolato cercano la qualificazione alla fase a eliminazione diretta a cui accedono le prime due di ogni girone. Se l'Italia dovesse vincere contro la Norvegia passerebbe il turno da seconda in caso di pareggio tra Francia e Svizzera; in caso di contemporanea vittoria della Svizzera sulla Francia sarebbe determinante la classifica avulsa tra Italia, Svizzera e Francia con gli Azzurri eliminati se la Svizzera battesse la Francia con un gol di scarto a partire dal 3-2. Se l'Italia dovesse pareggiare contro la Norvegia si qualificherebbe da seconda in caso di pareggio o sconfitta della Svizzera sulla Francia; in caso di vittoria elvetica gli Azzurrini sarebbero eliminati. Se l'Italia dovesse perdere contro la Norvegia dovrebbe sperare infine nel successo della Francia sulla Svizzera, così si procederebbe all'analisi della classifica avulsa tra Svizzera, Italia e Norvegia e lì verrebbe poi premiata la differenza reti negli scontri diretti; se la Francia perdesse gli Azzurrini sarebbero eliminati.