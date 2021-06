LIVE! Italia-Galles 1-0: segna Pessina, Belotti vicino al gol

Gli aggiornamenti minuto dopo minuto dell'ultima sfida del girone dell'Italia, con un particolare focus sui granata

Ultima partita del girone per l'Italia che oggi affronta il Galles allo stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri di Roberto Mancini sono già qualificati agli ottavi di finale ma non devono perdere se vogliono superare il gruppo da testa di serie. Sarà in campo dal primo minuto l'attaccante del Torino Andrea Belotti mentre il portiere granata Salvatore Sirigu parte dalla panchina.