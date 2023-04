LIVE! La Finale del Torneo di Viareggio: Sassuolo-Torino 1-1

Il Torino Under 18, dopo una gloriosa cavalcata, è arrivato in finale al Torneo di Viareggio 2023 dove affronterà il Sassuolo. La squadra di Antonino Asta dopo aver festeggiato il ritorno nella finale di questo torneo dopo 21 anni, si prepara per questa importantissima finale. In semifinale i granata hanno vinto 1-0 contro il Bologna mentre i neroverdi hanno superato 3-1 la Fiorentina.