FINALE! Primavera, Torino-Hellas Verona 2-1

Seguite con noi la diretta testuale di Torino-Verona, match valevole per la 27esima giornata del campionato Primavera 1

Il Torino affronta il Verona a Biella nell'incontro valido per la 27^ giornata del campionato Primavera. I granata vogliono allungare la striscia di risultati utili consecutivi (che attualmente ammonta a 7), per poter accorciare sulla zona playoff. Dal canto suo, il Verona cerca punti per allontanarsi dalla zona playout. All'andata in Veneto finì 1-4 per i granata.