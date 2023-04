LIVE! Torino-Salernitana 0-1

Il Torino scende in campo quest'oggi per sfidare la Salernitana, gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A. I ragazzi di Ivan Juric arrivano a questo incontro dopo la sconfitta per 0-1 arrivata contro la Roma mentre la squadra di Paulo Sousa nell'ultimo turno ha ottenuto un 1-1 contro l'Inter. In classifica le due squadre sono separate da nove punti: 38 le lunghezze del Toro contro le 29 della Salernitana.