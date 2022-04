La sfida tra Torino ed Empoli è alle porte, con i due allenatori che cercano di sciogliere i nodi di formazione che si sono creati in settimana. Juric ha delle decisioni da prendere, a partire dalla porta: c'è ballottaggio, ma Berisha appare favorito per ricoprire il ruolo da titolare prendendo il posto di Milinkovic-Savic, in campo nelle ultime due partite. Davanti all'estremo difensore dovrebbe esserci Bremer, che però è in dubbio per un problema alla caviglia. Oggi, però, alla vigilia del match, si è allenato regolarmente e non è escluso che il difensore possa stringere i denti. Alla destra del brasiliano dovrebbe quindi esserci Zima, ma occhio alla concorrenza di Djidji. A sinistra Buongiorno potrebbe dare un turno di riposo a Rodriguez che ha giocato contro Spezia e Atalanta. Sulle fasce invece dovrebbe toccare ai due titolari, ovvero Singo e Vojvoda. In mezzo al campo sulla destra c'è ballottaggio tra Ricci, atteso alla gara da grande ex, e Lukic (quest'ultimo favorito), con Mandragora pronto a collocarsi sul centro-sinistra dopo aver saltato le ultime partite per un problema muscolare prima e una febbre poi. Sulla trequarti c'è Brekalo pronto ad essere schierato dal primo minuto sul centro-sinistra visto l'infortunio di Pjaca. Sul centro-destra il titolare sarebbe Praet, ma Juric sta valutando se impiegarlo per la seconda partita consecutiva o meno considerando che arriva da due mesi di stop; in caso contrario, occhio anche alla possibilità Seck o a Lukic che può essere avanzato. L'attaccante titolare dovrebbe quindi essere Pellegri, come affermato dallo stesso allenatore in conferenza stampa.