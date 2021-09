Quinta giornata di campionato per il Torino, che ospita la Lazio giovedì 23 settembre alle ore 18.30. Ivan Juric confermerà il suo consueto 3-4-2-1 con un paio di dubbi a centrocampo e sulle fasce. In porta ci sarà Milinkovic-Savic; in difesa Djidji è favorito su Zima sul centro-destra (Izzo ancora out), mentre a completare il trio difensivo ci saranno Bremer e Rodriguez. Sulle fasce Singo è avvantaggiato su Vojvoda, a sinistra è ballottaggio Aina-Ansaldi con il nigeriano leggermente favorito. A centrocampo tre giocatori per tre maglie: Mandragora, Pobega e Lukic. A riposare stavolta potrebbe essere quest'ultimo. Sulla trequarti i favoriti sono Linetty e Brekalo: Praet è indisponibile, Pjaca dovrebbe recuperare da un affaticamento ma negli ultimi giorni ha lavorato a parte. Davanti, stanti le indisponibilità di Belotti e Zaza, giocherà ancora Sanabria.

QUI LAZIO - In casa biancoceleste possono riposare Luiz Felipe, Lucas Leiva e Pedro. Si prevede un cambio per reparto rispetto all'ultima di campionato contro il Cagliari da parte di mister Sarri (squalificato per la sfida di Torino), che potrebbe lanciare dal 1' minuto in difesa Patric, in cabina di regia Cataldi; nel tridente indisponibile invece Zaccagni, per lui una distrazione muscolare alla coscia sinistra. Per sostituirlo, idea Moro con Immobile e Felipe Anderson (ma il favorito resta Pedro). Il tecnico monitora anche le condizioni di Lazzari e Luis Alberto, tenendo in preallarme Marusic e Akpa Akpro per la trasferta in Piemonte.