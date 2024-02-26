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Adrien Tameze

Adrien Tameze

Adrien Tameze

61 - -

Nazionalità:
-
Età:
32 (4 February 1994)
Altezza:
1 cm
Peso:
80 kg
Piedi:
-
Valore di mercato:
2 mln
Profilo
Tutto su Adrien Tameze, centrocampista del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

TAMEZE, LA BIOGRAFIA

Adrien Tameze è nato a Lille (Francia). È un giocatore molto duttile, potendo giocare sia come centrocampista sia all'occorrenza da braccetto nella difesa a tre, dove è maggiormente impiegato in questa stagione.
Luogo e data di nascita: Lille (Francia), 4 febbraio 1994
Scadenza contratto: 30/06/2026
Al Torino sotto contratto dal: 2023.
Ex squadre: Nancy, Valenciennes, Nizza, Atalanta, Verona.
Trofei vinti
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Carriera Nazionale

Stagione Competizione Presenze Reti
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