Profilo

Tutto su Adrien Tameze, centrocampista del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

TAMEZE, LA BIOGRAFIA

Adrien Tameze è nato a Lille (Francia). È un giocatore molto duttile, potendo giocare sia come centrocampista sia all'occorrenza da braccetto nella difesa a tre, dove è maggiormente impiegato in questa stagione.

Luogo e data di nascita: Lille (Francia), 4 febbraio 1994

Scadenza contratto: 30/06/2026

Al Torino sotto contratto dal: 2023.

Ex squadre: Nancy, Valenciennes, Nizza, Atalanta, Verona.

Trofei vinti - -