Adrien Tameze
61 - -
- Nazionalità:
- -
- Età:
- 32 (4 February 1994)
- Altezza:
- 1 cm
- Peso:
- 80 kg
- Piedi:
- -
- Valore di mercato:
- 2 mln
Profilo
Tutto su Adrien Tameze, centrocampista del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
TAMEZE, LA BIOGRAFIA
Adrien Tameze è nato a Lille (Francia). È un giocatore molto duttile, potendo giocare sia come centrocampista sia all'occorrenza da braccetto nella difesa a tre, dove è maggiormente impiegato in questa stagione.
Luogo e data di nascita: Lille (Francia), 4 febbraio 1994
Scadenza contratto: 30/06/2026
Al Torino sotto contratto dal: 2023.
Ex squadre: Nancy, Valenciennes, Nizza, Atalanta, Verona.
Trofei vinti
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Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
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