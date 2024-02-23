Roberto D'Aversa
Tutto su Roberto D'Aversa, allenatore italiano del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica. ROBERTO D'AVERSA, LA BIOGRAFIA Roberto D'Aversa…
Tutto su Roberto D'Aversa, allenatore italiano del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica. ROBERTO D'AVERSA, LA BIOGRAFIA Roberto D'Aversa…
Tutto su Franco Israel, portiere del Torino FC e della nazionale uruguaiana: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica: FRANCO ISRAEL, LA BIOGRAFIA
Tutto su Tino Anjorin, centrocampista inglese del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica: TINO ANJORIN, LA BIOGRAFIA
Tutto su Zakaria Aboukhlal, attaccante del Torino FC e della Nazionale marocchina: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica: ZAKARIA ABOUKHLAL, LA…
Nato a Leicester in Inghilterra, sua madre è scozzese e suo padre è antiguo-barbuadiano. La prima Nazionale a chiamarlo fu proprio Antigua, ma declinò l'invito. Alla Scozia, però, ci arriva quasi per…
Tutto su Saba Sazonov, difensore del Torino FC, il primo calciatore di nazionalità georgiana a vestire la maglia granata. Chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco…
Tutto su Valentino Lazaro, esterno del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica: VALENTINO LAZARO, LA BIOGRAFIA Valentino Lazaro è nato…
Tutto su Gvidas Gineitis, centrocampista del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica: GVIDAS GINEITIS, LA BIOGRAFIA