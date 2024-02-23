Toro News

Giocatori

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Roberto D'Aversa

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Tutto su Roberto D'Aversa, allenatore italiano del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica. ROBERTO D'AVERSA, LA BIOGRAFIA Roberto D'Aversa…

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Franco Israel

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Tutto su Franco Israel, portiere del Torino FC e della nazionale uruguaiana: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica: FRANCO ISRAEL, LA BIOGRAFIA

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Tino Anjorin

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Tutto su Tino Anjorin, centrocampista inglese del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica: TINO ANJORIN, LA BIOGRAFIA

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Zakaria Aboukhlal

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Tutto su Zakaria Aboukhlal, attaccante del Torino FC e della Nazionale marocchina: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica: ZAKARIA ABOUKHLAL, LA…

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Zanos Savva

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Alieu Njie

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Chè Adams

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Nato a Leicester in Inghilterra, sua madre è scozzese e suo padre è antiguo-barbuadiano. La prima Nazionale a chiamarlo fu proprio Antigua, ma declinò l'invito. Alla Scozia, però, ci arriva quasi per…

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Saul Coco

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Duvan Zapata

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Torino FC v US Lecce - Serie A TIM

Nikola Vlasic

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Genoa CFC v Torino FC - Serie A TIM

Adrien Tameze

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Ivan Ilic

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Saba Sazonov

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Tutto su Saba Sazonov, difensore del Torino FC, il primo calciatore di nazionalità georgiana a vestire la maglia granata. Chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco…

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Valentino Lazaro

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Tutto su Valentino Lazaro, esterno del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica: VALENTINO LAZARO, LA BIOGRAFIA Valentino Lazaro è nato…

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Gvidas Gineitis

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Tutto su Gvidas Gineitis, centrocampista del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica: GVIDAS GINEITIS, LA BIOGRAFIA