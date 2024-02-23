Toro News

Valentino Lazaro

Valentino Lazaro

Valentino Lazaro

20 - -

Nazionalità:
-
Età:
30 (24 March 1996)
Altezza:
1 cm
Peso:
75 kg
Piedi:
-
Valore di mercato:
4 mln
Profilo
Tutto su Valentino Lazaro, esterno del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

VALENTINO LAZARO, LA BIOGRAFIA

Valentino Lazaro è nato a Graz (Austria), da madre greca e padre angolano. Suo padre Pedro Lando Lazaro è un allenatore di calcio a livello giovanile in Austria. Si posiziona come esterno di centrocampo ed è molto duttile: è in grado di ricoprire sia ruoli più difensivi che ruoli più offensivi, sia a destra che a sinistra.
Luogo e data di nascita: Graz, 24 marzo 1996
Scadenza contratto: 30/06/2026
Al Torino sotto contratto dal: 2023 (in prestito nella stagione 2022-23)
Ex squadre: Salisburgo, Liefering, Herta Berlino, Inter, Newcastle, Borussia Monchengladbach, Benfica.
Trofei vinti
-
-
-
-

Carriera Nazionale

Nazionale Austriaca
Stagione Competizione Presenze Reti
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -