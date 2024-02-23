Valentino Lazaro
20 - -
- Nazionalità:
- -
- Età:
- 30 (24 March 1996)
- Altezza:
- 1 cm
- Peso:
- 75 kg
- Piedi:
- -
- Valore di mercato:
- 4 mln
Profilo
VALENTINO LAZARO, LA BIOGRAFIAValentino Lazaro è nato a Graz (Austria), da madre greca e padre angolano. Suo padre Pedro Lando Lazaro è un allenatore di calcio a livello giovanile in Austria. Si posiziona come esterno di centrocampo ed è molto duttile: è in grado di ricoprire sia ruoli più difensivi che ruoli più offensivi, sia a destra che a sinistra.
Luogo e data di nascita: Graz, 24 marzo 1996
Scadenza contratto: 30/06/2026
Al Torino sotto contratto dal: 2023 (in prestito nella stagione 2022-23)
Ex squadre: Salisburgo, Liefering, Herta Berlino, Inter, Newcastle, Borussia Monchengladbach, Benfica.
Trofei vinti
-
-
-
-
Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
|Nazionale Austriaca
|Stagione
|Competizione
|Presenze
|Reti
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-