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Tutto su Nikola Vlasic, trequartista del Torino FC e della Nazionale croata: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

VLASIC, LA BIOGRAFIA

Nikola Vlasic è nato a Spalato (Croazia). Cresciuto in una famiglia di sportivi, suo padre Josko è stato un decatleta e sua sorella Blanka è stata campionessa del mondo di salto in alto nel 2007 e nel 2009, oltre ad aver vinto l'argento alle Olimpiadi di Pechino 2008 e il bronzo a Rio 2016. Attualmente è il vice-capitano del Torino FC.

Luogo e data di nascita: Spalato (Croazia), 4 ottobre 1997

Scadenza contratto: 30/06/2027

Al Torino sotto contratto dal: 2023.

Ex squadre: Hajduk Spalato, CSKA Mosca, Everton, West Ham.

Trofei vinti - - - -