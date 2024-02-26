Nikola Vlasic
10 - -
- Nazionalità:
- -
- Età:
- 28 (4 October 1997)
- Altezza:
- 1 cm
- Peso:
- 79 kg
- Piedi:
- -
- Valore di mercato:
- 13 mln
Profilo
Tutto su Nikola Vlasic, trequartista del Torino FC e della Nazionale croata: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
VLASIC, LA BIOGRAFIA
Nikola Vlasic è nato a Spalato (Croazia). Cresciuto in una famiglia di sportivi, suo padre Josko è stato un decatleta e sua sorella Blanka è stata campionessa del mondo di salto in alto nel 2007 e nel 2009, oltre ad aver vinto l'argento alle Olimpiadi di Pechino 2008 e il bronzo a Rio 2016. Attualmente è il vice-capitano del Torino FC.
Luogo e data di nascita: Spalato (Croazia), 4 ottobre 1997
Scadenza contratto: 30/06/2027
Al Torino sotto contratto dal: 2023.
Ex squadre: Hajduk Spalato, CSKA Mosca, Everton, West Ham.
Trofei vinti
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Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
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