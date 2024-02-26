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Nikola Vlasic

Nikola Vlasic

Nikola Vlasic

10 - -

Nazionalità:
-
Età:
28 (4 October 1997)
Altezza:
1 cm
Peso:
79 kg
Piedi:
-
Valore di mercato:
13 mln
Profilo
Tutto su Nikola Vlasic, trequartista del Torino FC e della Nazionale croata: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

VLASIC, LA BIOGRAFIA

Nikola Vlasic è nato a Spalato (Croazia). Cresciuto in una famiglia di sportivi, suo padre Josko è stato un decatleta e sua sorella Blanka è stata campionessa del mondo di salto in alto nel 2007 e nel 2009, oltre ad aver vinto l'argento alle Olimpiadi di Pechino 2008 e il bronzo a Rio 2016. Attualmente è il vice-capitano del Torino FC.
Luogo e data di nascita: Spalato (Croazia), 4 ottobre 1997
Scadenza contratto: 30/06/2027
Al Torino sotto contratto dal: 2023.
Ex squadre: Hajduk Spalato, CSKA Mosca, Everton, West Ham.
Trofei vinti
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Carriera Nazionale

Nazionale croata
Stagione Competizione Presenze Reti
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