Profilo

Tutto su Niels Nkounkou, esterno sinistro francese del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

Luogo e data di nascita:Pontoise il 1° novembre del 2000

Scadenza contratto: 30 giugno 2026 con opzione di acquisto che diventa obbligo a determinate condizioni

Al Torino sotto contratto dal: 2025

Ex squadre: Olympique Marsiglia, Everton, Standard Liegi, Cardiff City, Saint Etienne, Eintracht Francoforte

è nato a Pontoise il 1° novembre del 2000. Al Torino è arrivato nell'agosto 2025, in prestito con obbligo di riscatto dall'Eintracht Francoforte, formazione di Bundesliga dove ha militato in tutto per due stagioni. Ricopre il ruolo di esterno sinistro. Alle spalle ha un passato con le selezioni giovanili della Francia.