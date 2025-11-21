Niels Nkounkou
25 - -
- Nazionalità:
- -
- Età:
- 25 (1 November 2000)
- Altezza:
- 1 cm
- Peso:
- 78 kg
- Piedi:
- -
- Valore di mercato:
- 3 mln
Profilo
Tutto su Niels Nkounkou, esterno sinistro francese del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
NIELS NKOUNKOU, LA BIOGRAFIA
Niels Patrick Nkounkou è nato a Pontoise il 1° novembre del 2000. Al Torino è arrivato nell'agosto 2025, in prestito con obbligo di riscatto dall'Eintracht Francoforte, formazione di Bundesliga dove ha militato in tutto per due stagioni. Ricopre il ruolo di esterno sinistro. Alle spalle ha un passato con le selezioni giovanili della Francia.
Luogo e data di nascita:Pontoise il 1° novembre del 2000
Scadenza contratto: 30 giugno 2026 con opzione di acquisto che diventa obbligo a determinate condizioni
Al Torino sotto contratto dal: 2025
Ex squadre: Olympique Marsiglia, Everton, Standard Liegi, Cardiff City, Saint Etienne, Eintracht Francoforte
Trofei vinti
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Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
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