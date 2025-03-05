Profilo

Tutto su Alieu Njie, attaccante svedese del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

Luogo e data di nascita:Borlange (Svezia) il 14 maggio 2005

Scadenza contratto: 30 giugno 2027 (con opzione di un anno a favore del club granata)

Al Torino sotto contratto dal: 2021

Ex squadre: Forssa

Alieu Eybi Njie è nato a Borlange (Svezia) il 14 maggio 2005. Al Torino è arrivato nell'estate 2024 dal Forssa, per unirsi alla formazione Under 17. Ha percorso la trafila del vivaio granata arrivando in prima squadra. Ricopre il ruolo di attaccante esterno sinistro.