Alieu Njie
92 - -
- Nazionalità:
- -
- Età:
- 20 (14 May 2005)
- Altezza:
- 1 cm
- Peso:
- 69 kg
- Piedi:
- -
- Valore di mercato:
- 2 mln
Profilo
Tutto su Alieu Njie, attaccante svedese del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
ALIEU NJIE, LA BIOGRAFIA
Alieu Eybi Njie è nato a Borlange (Svezia) il 14 maggio 2005. Al Torino è arrivato nell'estate 2024 dal Forssa, per unirsi alla formazione Under 17. Ha percorso la trafila del vivaio granata arrivando in prima squadra. Ricopre il ruolo di attaccante esterno sinistro.
Luogo e data di nascita:Borlange (Svezia) il 14 maggio 2005
Scadenza contratto: 30 giugno 2027 (con opzione di un anno a favore del club granata)
Al Torino sotto contratto dal: 2021
Ex squadre: Forssa
Trofei vinti
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Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
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