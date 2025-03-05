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Alieu Njie

Alieu Njie

Alieu Njie

92 - -

Nazionalità:
-
Età:
20 (14 May 2005)
Altezza:
1 cm
Peso:
69 kg
Piedi:
-
Valore di mercato:
2 mln
Profilo
Tutto su Alieu Njie, attaccante svedese del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

ALIEU NJIE, LA BIOGRAFIA

Alieu Eybi Njie è nato a Borlange (Svezia) il 14 maggio 2005. Al Torino è arrivato nell'estate 2024 dal Forssa, per unirsi alla formazione Under 17. Ha percorso la trafila del vivaio granata arrivando in prima squadra. Ricopre il ruolo di attaccante esterno sinistro.
Luogo e data di nascita:Borlange (Svezia) il 14 maggio 2005
Scadenza contratto: 30 giugno 2027 (con opzione di un anno a favore del club granata)
Al Torino sotto contratto dal: 2021
Ex squadre: Forssa
Trofei vinti
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Carriera Nazionale

Nazionale Svedese
Stagione Competizione Presenze Reti
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