Profilo

Tutto su Sergiu Perciun, centrocampista moldavo del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

Luogo e data di nascita: Chisinau (Moldavia) il 23 aprile 2006

Scadenza contratto: 30 giugno 2027

Al Torino sotto contratto dal: 2023

Ex squadre: Academia Radu Rebeja

Sergiu Perciun è nato a Chisinau (Moldavia) il 23 aprile 2006. Al Torino è arrivato nel luglio 2023, a titolo definitivo dall'Academia Radu Rebeja, squadra moldava nella quale è cresciuto calcisticamente. Al Torino ha giocato in Under 18 e poi in Primavera. Ricopre il ruolo di mezzala o trequartista. Ha esordito in A in Torino-Udinese 2-0 del 23 aprile 2025, giorno del suo 19° compleanno.