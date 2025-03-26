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Sergiu Perciun

Sergiu Perciun

Sergiu Perciun

83 - -

Nazionalità:
-
Età:
19 (23 April 2006)
Altezza:
1 cm
Peso:
65 kg
Piedi:
-
Valore di mercato:
-
Profilo
Tutto su Sergiu Perciun, centrocampista moldavo del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

SERGIU PERCIUN, LA BIOGRAFIA

Sergiu Perciun è nato a Chisinau (Moldavia) il 23 aprile 2006. Al Torino è arrivato nel luglio 2023, a titolo definitivo dall'Academia Radu Rebeja, squadra moldava nella quale è cresciuto calcisticamente. Al Torino ha giocato in Under 18 e poi in Primavera. Ricopre il ruolo di mezzala o trequartista. Ha esordito in A in Torino-Udinese 2-0 del 23 aprile 2025, giorno del suo 19° compleanno.
Luogo e data di nascita: Chisinau (Moldavia) il 23 aprile 2006
Scadenza contratto: 30 giugno 2027
Al Torino sotto contratto dal: 2023
Ex squadre: Academia Radu Rebeja
Trofei vinti
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Carriera Nazionale

Nazionale Moldava
Stagione Competizione Presenze Reti
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