Sergiu Perciun
83 - -
- Nazionalità:
- -
- Età:
- 19 (23 April 2006)
- Altezza:
- 1 cm
- Peso:
- 65 kg
- Piedi:
- -
- Valore di mercato:
- -
Profilo
Tutto su Sergiu Perciun, centrocampista moldavo del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
SERGIU PERCIUN, LA BIOGRAFIA
Sergiu Perciun è nato a Chisinau (Moldavia) il 23 aprile 2006. Al Torino è arrivato nel luglio 2023, a titolo definitivo dall'Academia Radu Rebeja, squadra moldava nella quale è cresciuto calcisticamente. Al Torino ha giocato in Under 18 e poi in Primavera. Ricopre il ruolo di mezzala o trequartista. Ha esordito in A in Torino-Udinese 2-0 del 23 aprile 2025, giorno del suo 19° compleanno.
Luogo e data di nascita: Chisinau (Moldavia) il 23 aprile 2006
Scadenza contratto: 30 giugno 2027
Al Torino sotto contratto dal: 2023
Ex squadre: Academia Radu Rebeja
Trofei vinti
-
-
Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
|Nazionale Moldava
|Stagione
|Competizione
|Presenze
|Reti
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-