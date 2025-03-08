Emirhan Ilkhan
6 - -
- Nazionalità:
- -
- Età:
- 21 (1 June 2004)
- Altezza:
- 1 cm
- Peso:
- 67 kg
- Piedi:
- -
- Valore di mercato:
- 1 mln
Profilo
Tutto su Emirhan Ilkhan, centrocampista turco del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
EMIRHAN ILKHAN, LA BIOGRAFIA
Emirhan Ilkhan è nato a Istanbul (Turchia) il 1° giugno 2004. Al Torino è arrivato nell'estate 2022, a titolo definitivo dal Besiktas, formazione della Superlig in cui è cresciuto calcisticamente. In passato ha vissuto delle esperienze in prestito, prima alla Sampdoria, poi al Besiktas e infine all'Istanbul Basaksehir. Ricopre il ruolo di centrocampista centrale. A settembre 2024 ha rimediato una rottura del legamento crociato che lo ha costretto a rimanere fermo per tutta la stagione 2024-2025.
Luogo e data di nascita: Istanbul (Turchia) il 1° giugno 2004
Scadenza contratto: 2026 (opzione rinnovo per una stagione)
Al Torino sotto contratto dal: 2022
Ex squadre: Besiktas, Sampdoria, Istanbul Basaksehir
Trofei vinti
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Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
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