Profilo

Tutto su Emirhan Ilkhan, centrocampista turco del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

Luogo e data di nascita: Istanbul (Turchia) il 1° giugno 2004

Scadenza contratto: 2026 (opzione rinnovo per una stagione)

Al Torino sotto contratto dal: 2022

Ex squadre: Besiktas, Sampdoria, Istanbul Basaksehir

Emirhan Ilkhan è nato a Istanbul (Turchia) il 1° giugno 2004. Al Torino è arrivato nell'estate 2022, a titolo definitivo dal Besiktas, formazione della Superlig in cui è cresciuto calcisticamente. In passato ha vissuto delle esperienze in prestito, prima alla Sampdoria, poi al Besiktas e infine all'Istanbul Basaksehir. Ricopre il ruolo di centrocampista centrale. A settembre 2024 ha rimediato una rottura del legamento crociato che lo ha costretto a rimanere fermo per tutta la stagione 2024-2025.