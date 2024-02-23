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Gvidas Gineitis

Gvidas Gineitis

Gvidas Gineitis

66 - -

Nazionalità:
-
Età:
21 (15 April 2004)
Altezza:
1 cm
Peso:
79 kg
Piedi:
-
Valore di mercato:
6 mln
Profilo
Tutto su Gvidas Gineitis, centrocampista del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

GVIDAS GINEITIS, LA BIOGRAFIA

Gvidas Gineìtis è un nazionale lituano. Dal 2020 frequenta l'Italia dal punto di vista calcistico: dapprima con la Spal, poi con il Torino. Luogo e data di nascita: Mažeikiai, 15 aprile 2004
Scadenza contratto: 30 giugno 2026
Al Torino sotto contratto dal: 2022 Ex squadre: LFF Akademija, Atmosfera, Spal
Trofei vinti
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Carriera Nazionale

Nazionale Lituana
Stagione Competizione Presenze Reti
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