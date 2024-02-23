Gvidas Gineitis
66 - -
- Nazionalità:
- -
- Età:
- 21 (15 April 2004)
- Altezza:
- 1 cm
- Peso:
- 79 kg
- Piedi:
- -
- Valore di mercato:
- 6 mln
Profilo
GVIDAS GINEITIS, LA BIOGRAFIA
Gvidas Gineìtis è un nazionale lituano. Dal 2020 frequenta l'Italia dal punto di vista calcistico: dapprima con la Spal, poi con il Torino. Luogo e data di nascita: Mažeikiai, 15 aprile 2004
Scadenza contratto: 30 giugno 2026
Al Torino sotto contratto dal: 2022 Ex squadre: LFF Akademija, Atmosfera, Spal
Trofei vinti
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Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
|Nazionale Lituana
|Stagione
|Competizione
|Presenze
|Reti
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