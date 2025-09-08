Gineitis, la Lituania è un toccasana: due gol, un assist e tanta fiducia

Uno dei giocatori che più ha beneficiato della sosta per le Nazionali (la prima in questa prima parte della stagione 2025/2026, la seconda sarà a metà ottobre, la terza a metà novembre) è senza dubbio il lituano Gvidas Gineitis. Il suo apporto con la sua selezione nazionale è stato eccezionale. Due gol e un assist in due partite tra il 4 e il 7 settembre. In rete contro Malta nel deludente 1 a 1, in rete anche contro l'Olanda (più bonus per l'assist) nella sfortunata sconfitta per 3 a 2 della Lituania. Tradotto: era difficile fare meglio nelle due partite giocate in patria valide per le qualificazioni al Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti d'America nell'estate 2026. Per Gineitis sono stati i gol numero 3 e 4 con la Nazionale. Nel 2025 ne ha già siglati 3. Gineitis è un 2004, ha esordito con la Nazionale A già nel novembre 2022 e a oggi è uno dei punti di riferimento dell'intero movimento calcistico lituano, anche perché nel frattempo ha messo insieme la bellezza di 49 apparizioni in Serie A, tutte con la casacca del Torino.