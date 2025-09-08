Uno dei giocatori che più ha beneficiato della sosta per le Nazionali (la prima in questa prima parte della stagione 2025/2026, la seconda sarà a metà ottobre, la terza a metà novembre) è senza dubbio il lituano Gvidas Gineitis. Il suo apporto con la sua selezione nazionale è stato eccezionale. Due gol e un assist in due partite tra il 4 e il 7 settembre. In rete contro Malta nel deludente 1 a 1, in rete anche contro l'Olanda (più bonus per l'assist) nella sfortunata sconfitta per 3 a 2 della Lituania. Tradotto: era difficile fare meglio nelle due partite giocate in patria valide per le qualificazioni al Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti d'America nell'estate 2026. Per Gineitis sono stati i gol numero 3 e 4 con la Nazionale. Nel 2025 ne ha già siglati 3. Gineitis è un 2004, ha esordito con la Nazionale A già nel novembre 2022 e a oggi è uno dei punti di riferimento dell'intero movimento calcistico lituano, anche perché nel frattempo ha messo insieme la bellezza di 49 apparizioni in Serie A, tutte con la casacca del Torino.
Gineitis, la Lituania è un toccasana: due gol, un assist e tanta fiducia
Gineitis, una posizione non ancora trovata da Baroni—
Per Gineitis le due partite in Nazionale sono state un vero e proprio toccasana. L'inizio di stagione con Marco Baroni è stato particolare per Gineitis. Durante tutta la fase precampionato è stato provato quasi forzatamente sulla trequarti senza mai figurare nella mediana che al tempo era a due. Poi, con il passaggio al 4-3-3 dal secondo tempo contro il Modena in Coppa Italia le cose sono un po' cambiate. Ha giocato titolare sia con il Modena sia con l'Inter, è subentrato nel finale contro la Fiorentina. Anche per lui l'inizio della stagione è stato un po' in salita: meglio nel secondo tempo da mezzala contro il Modena piuttosto che nel primo al fianco di Casadei davanti alla difesa e in difficoltà come tutta la squadra a San Siro contro l'Inter al debutto in campionato dove ha agito da mezzala destra al fianco di Ilkhan e Casadei. Dunque, Gineitis sta ancora trovando la giusta collocazione nel Torino di Baroni. Intanto, però, ha messo a segno due gol con la sua Nazionale che male non fanno, soprattutto dal punto di vista della fiducia.
