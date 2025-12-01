Tino Anjorin
14 - -
- Nazionalità:
- -
- Età:
- 24 (23 November 2001)
- Altezza:
- 1 cm
- Peso:
- 80 kg
- Piedi:
- -
- Valore di mercato:
- 6 mln
Profilo
TINO ANJORIN, LA BIOGRAFIA
Faustino Adebola Rasheed Anjorin è nato a Poole (Inghilterra) da una famiglia con delle origini anche nigeriane. Vanta un percorso a livello di settore giovanile di grande valore con la divisa del Chelsea e in seguito ha fatto delle esperienze anche con altri club inglesi oppure in Russia. A portarlo in Italia è stato però l'Empoli nel 2024 e un anno dopo è stato scelto dal Torino, dopo la retrocessione della formazione toscana.
Luogo e data di nascita: Poole (Inghilterra), 23 novembre 2001
Scadenza contratto: 30/06/2026 (obbligo di riscatto dall'Empoli condizionato)
Al Torino sotto contratto dal: 2025
Ex squadre: Chelsea, Lokomotiv Mosca, Huddersfield, Portsmouth, Empoli
Trofei vinti
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Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
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