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Tino Anjorin

Tino Anjorin

Tino Anjorin

14 - -

Nazionalità:
-
Età:
24 (23 November 2001)
Altezza:
1 cm
Peso:
80 kg
Piedi:
-
Valore di mercato:
6 mln
Profilo
Tutto su Tino Anjorin, centrocampista inglese del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

TINO ANJORIN, LA BIOGRAFIA

Faustino Adebola Rasheed Anjorin è nato a Poole (Inghilterra) da una famiglia con delle origini anche nigeriane. Vanta un percorso a livello di settore giovanile di grande valore con la divisa del Chelsea e in seguito ha fatto delle esperienze anche con altri club inglesi oppure in Russia. A portarlo in Italia è stato però l'Empoli nel 2024 e un anno dopo è stato scelto dal Torino, dopo la retrocessione della formazione toscana.
Luogo e data di nascita: Poole (Inghilterra), 23 novembre 2001
Scadenza contratto: 30/06/2026 (obbligo di riscatto dall'Empoli condizionato)
Al Torino sotto contratto dal: 2025
Ex squadre: Chelsea, Lokomotiv Mosca, Huddersfield, Portsmouth, Empoli
Trofei vinti
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Carriera Nazionale

Nazionale Inglese
Stagione Competizione Presenze Reti
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