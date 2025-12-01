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TINO ANJORIN, LA BIOGRAFIA

Tutto su Tino Anjorin, centrocampista inglese del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

Faustino Adebola Rasheed Anjorin è nato a Poole (Inghilterra) da una famiglia con delle origini anche nigeriane. Vanta un percorso a livello di settore giovanile di grande valore con la divisa del Chelsea e in seguito ha fatto delle esperienze anche con altri club inglesi oppure in Russia. A portarlo in Italia è stato però l'Empoli nel 2024 e un anno dopo è stato scelto dal Torino, dopo la retrocessione della formazione toscana.

Luogo e data di nascita: Poole (Inghilterra), 23 novembre 2001

Scadenza contratto: 30/06/2026 (obbligo di riscatto dall'Empoli condizionato)

Al Torino sotto contratto dal: 2025

Ex squadre: Chelsea, Lokomotiv Mosca, Huddersfield, Portsmouth, Empoli

Trofei vinti - - - -