Profilo

Tutto su Saul Coco, difensore spagnolo naturalizzato equatoguineano del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

SAUL COCO, LA BIOGRAFIA

Coco è nato a Lanzarote, in Spagna, il 9 febbraio 1999. È cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Las Palmas, Orientación Marítima ed Espanyol. Nell'agosto 2018 si è trasferito in prestito all'Horta, prima di tornare nuovamente a vestire la maglia del Las Palmas dove nel marzo 2021 ha esordito in Seconda Divisione. Nel 2022/23 con 36 presenze e una rete ha contribuito in maniera significativa al secondo posto in campionato, che è valso alla squadra delle Canarie la promozione nella Liga. Nell'ultima stagione, conclusasi con la salvezza del Las Palmas, ha collezionato 30 presenze - più una in Coppa del Re - e un gol realizzato su punizione, che è stato selezionato come migliore del mese in Liga. Il difensore nato in terra spagnola, scegliendo però di vestire la maglia della nazionale d'origine della sua famiglia, dall'esordio nel 2017 ad oggi, ha totalizzato 24 presenze e 3 gol con la Guinea Equatoriale, prendendo anche parte alle ultime due edizioni della Coppa d'Africa.

Luogo e data di nascita: Lanzarote (Spagna), 9 febbraio 1999

Scadenza contratto: 30/06/2028 (opzione di rinnovo per una stagione)

Al Torino sotto contratto dal: 2024

Ex squadre: Las Palmas, Espanyol, Orientacion Maritima.

Trofei vinti - -