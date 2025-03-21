Guillermo Maripan
13 - -
- Nazionalità:
- -
- Età:
- 31 (6 May 1994)
- Altezza:
- 1 cm
- Peso:
- 84 kg
- Piedi:
- -
- Valore di mercato:
- 4 mln
Profilo
Tutto su Guillermo Maripan, difensore cileno del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
GUILLERMO MARIPAN, LA BIOGRAFIA
Guillermo Alfonso Maripán Loaysa è nato a Santiago del Cile il 6 maggio 1994. Al Torino è arrivato nell'agosto 2024, a titolo definitivo dal Monaco, formazione di Ligue 1 dove ha militato in tutto per cinque stagioni. Ricopre il ruolo di centrale difensivo. Fa parte della nazionale di calcio del Cile, di cui ha vestito la fascia di capitano.
Luogo e data di nascita: Santiago del Cile, 6 maggio 1994
Scadenza contratto: 30 giugno 2026 con opzione per un altro anno a favore del club granata
Al Torino sotto contratto dal: 2024
Ex squadre: Universidad Catolica, Alaves, Monaco
Trofei vinti
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Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
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|Competizione
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