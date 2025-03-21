Profilo

Tutto su Guillermo Maripan, difensore cileno del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

Luogo e data di nascita: Santiago del Cile, 6 maggio 1994

Scadenza contratto: 30 giugno 2026 con opzione per un altro anno a favore del club granata

Al Torino sotto contratto dal: 2024

Ex squadre: Universidad Catolica, Alaves, Monaco

è nato a Santiago del Cile il 6 maggio 1994. Al Torino è arrivato nell'agosto 2024, a titolo definitivo dal Monaco, formazione di Ligue 1 dove ha militato in tutto per cinque stagioni. Ricopre il ruolo di centrale difensivo. Fa parte della nazionale di calcio del Cile, di cui ha vestito la fascia di capitano.