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Tutto su Duvan Zapata, attaccante colombiano del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

ZAPATA, LA BIOGRAFIA

Duvan Zapata è nato a Santiago de Cali (Colombia). In Italia dal 2013 quando fu prelevato dal Napoli, poi Udinese, Sampdoria e soprattutto Atalanta. Nell'estate 2023 il passaggio al Torino. La stagione 2024/2025 è per lui finita in anticipo, nel mese di ottobre 2024, a causa di una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Attualmente è lui il capitano del Torino FC.

Luogo e data di nascita: Santiago de Cali (Colombia), 1° aprile 1991

Scadenza contratto: 30/06/2027

Al Torino sotto contratto dal: 2023

Ex squadre: America de Cali, Estudiantes, Napoli, Udinese, Sampdoria, Atalanta.

Trofei vinti - - - -