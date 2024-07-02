Duvan Zapata
91 - -
- Nazionalità:
- -
- Età:
- 34 (1 April 1991)
- Altezza:
- 188 cm
- Peso:
- 88 kg
- Piedi:
- -
- Valore di mercato:
- 8 mln
Profilo
Tutto su Duvan Zapata, attaccante colombiano del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
ZAPATA, LA BIOGRAFIA
Duvan Zapata è nato a Santiago de Cali (Colombia). In Italia dal 2013 quando fu prelevato dal Napoli, poi Udinese, Sampdoria e soprattutto Atalanta. Nell'estate 2023 il passaggio al Torino. La stagione 2024/2025 è per lui finita in anticipo, nel mese di ottobre 2024, a causa di una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Attualmente è lui il capitano del Torino FC.
Luogo e data di nascita: Santiago de Cali (Colombia), 1° aprile 1991
Scadenza contratto: 30/06/2027
Al Torino sotto contratto dal: 2023
Ex squadre: America de Cali, Estudiantes, Napoli, Udinese, Sampdoria, Atalanta.
Trofei vinti
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Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
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