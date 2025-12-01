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FRANCO ISRAEL, LA BIOGRAFIA

Tutto su Franco Israel, portiere del Torino FC e della nazionale uruguaiana: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

Fránco Israel Wibmer è nato a Nueva Helvecia (Uruguay) da una famiglia con origini italiane e infatti lui ha anche il passaporto italiano. Completa il suo percorso di formazione nel settore giovanile del Nacional, uno dei club più importanti del suo Paese. Arriva poi per lui la chiamata dall'Italia con la Juventus che decide di tesserarlo nel 2018 e gioca prima in Primavera e poi in Serie C nella formazione Under 23 bianconera. In seguito Israel fa il grande salto trasferendosi in Portogallo dove si mette in luce (anche in Champions League) con la divisa dello Sporting Lisbona e nell'estate del 2025 il Torino sceglie di acquistarlo come sostituto di Vanja Milinkovic Savic.

Luogo e data di nascita: Nueva Helvecia (Uruguay), 22 aprile 2000

Scadenza contratto: 30/06/2028 (opzione rinnovo per un'altra stagione)

Al Torino sotto contratto dal: 2025

Ex squadre: Nacional, Juventus U23, Sporting Lisbona

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