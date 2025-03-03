Marcus Pedersen
16 - -
- Nazionalità:
- -
- Età:
- 25 (16 July 2000)
- Altezza:
- 1 cm
- Peso:
- 76 kg
- Piedi:
- -
- Valore di mercato:
- 3 mln
Profilo
Tutto su Marcus Pedersen, esterno norvegese del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
MARCUS PEDERSEN, LA BIOGRAFIA
Marcus Holmgren Pedersen è nato a Hammerfest (Norvegia) il 16 luglio 2000. Al Torino è arrivato nell'estate 2024 dal Feyenoord in prestito con obbligo di riscatto condizionato, dopo aver giocato l'ultima stagione nel Sassuolo. Dopo un prestito oneroso da 1 milione di euro, l'obbligo di riscatto si è verificato per una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro. Ricopre il ruolo di esterno destro nel centrocampo a cinque di Marco Baroni.
Luogo e data di nascita: Hammerfest (Norvegia) il 16 luglio 2000
Scadenza contratto: 2027
Al Torino sotto contratto dal: 2025
Ex squadre: Tromso, Molde, Feyenoord, Sassuolo.
Trofei vinti
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Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
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