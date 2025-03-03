Profilo

Tutto su Marcus Pedersen, esterno norvegese del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

Luogo e data di nascita: Hammerfest (Norvegia) il 16 luglio 2000

Scadenza contratto: 2027

Al Torino sotto contratto dal: 2025

Ex squadre: Tromso, Molde, Feyenoord, Sassuolo.

Marcus Holmgren Pedersen è nato a Hammerfest (Norvegia) il 16 luglio 2000. Al Torino è arrivato nell'estate 2024 dal Feyenoord in prestito con obbligo di riscatto condizionato, dopo aver giocato l'ultima stagione nel Sassuolo. Dopo un prestito oneroso da 1 milione di euro, l'obbligo di riscatto si è verificato per una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro. Ricopre il ruolo di esterno destro nel centrocampo a cinque di Marco Baroni.