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Zanos Savva

Zanos Savva

Zanos Savva

79 - -

Nazionalità:
-
Età:
20 (26 November 2005)
Altezza:
1 cm
Peso:
-
Piedi:
-
Valore di mercato:
1 mln
Profilo
Tutto su Zanos Savva, attaccante cipriota del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

ZANOS SAVVA, LA BIOGRAFIA

Zanos Savva è nato a Nicosia (Cipro) il 26 novembre 2005. Al Torino è arrivato nell'estate 2023 dall'Olympiakos Nicosia, formazione del campionato cipriota dove è cresciuto calcisticamente. Ha giocato in Primavera prima di debuttare in Prima Squadra nella stagione 2023/2024. Ha saltato tutta la stagione 2024/2025 per un serio problema ad un ginocchio.
Scadenza contratto: 30 giugno 2026
Al Torino sotto contratto dal: 2026
Ex squadre: Olympiakos Nicosia
Trofei vinti
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Carriera Nazionale

Nazionale Cipriota
Stagione Competizione Presenze Reti
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