Zanos Savva
79 - -
- Nazionalità:
- -
- Età:
- 20 (26 November 2005)
- Altezza:
- 1 cm
- Peso:
- -
- Piedi:
- -
- Valore di mercato:
- 1 mln
Profilo
Tutto su Zanos Savva, attaccante cipriota del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
ZANOS SAVVA, LA BIOGRAFIA
Zanos Savva è nato a Nicosia (Cipro) il 26 novembre 2005. Al Torino è arrivato nell'estate 2023 dall'Olympiakos Nicosia, formazione del campionato cipriota dove è cresciuto calcisticamente. Ha giocato in Primavera prima di debuttare in Prima Squadra nella stagione 2023/2024. Ha saltato tutta la stagione 2024/2025 per un serio problema ad un ginocchio.
Scadenza contratto: 30 giugno 2026
Al Torino sotto contratto dal: 2026
Ex squadre: Olympiakos Nicosia
Trofei vinti
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Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
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