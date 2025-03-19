Profilo

Tutto su Zanos Savva, attaccante cipriota del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

Scadenza contratto: 30 giugno 2026

Al Torino sotto contratto dal: 2026

Ex squadre: Olympiakos Nicosia

Zanos Savva è nato a Nicosia (Cipro) il 26 novembre 2005. Al Torino è arrivato nell'estate 2023 dall'Olympiakos Nicosia, formazione del campionato cipriota dove è cresciuto calcisticamente. Ha giocato in Primavera prima di debuttare in Prima Squadra nella stagione 2023/2024. Ha saltato tutta la stagione 2024/2025 per un serio problema ad un ginocchio.